В России в 2020 году две организации были зарегистрированы как иноагенты

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Только две организации были зарегистрированы за 2020 год в России в качестве иностранных агентов, ни о каком массовом применении закона об иноагентах речи не идет. Об этом заявил в среду глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"У нас закон об иноагентах работает с 2012 года. Из 210 тысяч неправительственных организаций у нас под действие этого закона подпадали за 8 лет менее 200 организаций. В настоящее время таковых чуть больше 60, за весь 2020 год, насколько я помню, только две организации были зарегистрированы дополнительно в качестве иноагентов. Ни о каком массовом безоглядном подходе речи быть не может", - сказал Климов на пресс-конференции в ТАСС.

Он особо подчеркнул, что физические или юридические лица, которым необходимо зарегистрироваться в качестве иноагента и которые после этого обязаны сдавать определенную форму отчетности и маркировать свою продукцию, могут продолжить свою деятельность.

"Мы добавили помимо политической деятельности целенаправленный сбор чувствительной информации в военно-технической сфере. Это вполне понятно. Есть определенные действия, которые на это похожи, они уже сейчас описываются в Уголовном кодексе России и всем известны под словом шпионаж. Но очень много деяний не подпадает под понятие шпионаж", - сказал сенатор.

Он отметил, что лица, которые ведут в пользу иностранных государств такую деятельность, тоже должны будут зарегистрироваться как иноагенты. "При этом сама по себе деятельность может продолжаться. И наказание административное и уголовное наступает только за нарушение правил регистрации либо за уклонение от регистрации", - подчеркнул глава временной комиссии СФ.

Законопроект об иноагентах

Госдума 8 декабря приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов. К иноагентам предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, а также отдельных физических лиц.

Физическое лицо, независимо от его гражданства или отсутствия такового, может быть признано иноагентом, если оно ведет в РФ политическую деятельность "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства". Еще одним основанием станет "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ", за исключением сведений, являющихся гостайной, передача которой преследуется уже по УК РФ.