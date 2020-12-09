Лавров: регионы РФ смогли сохранить связи с партнерами за рубежом в условиях пандемии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международные региональные связи существенно пострадали из-за пандемии коронавируса, но субъекты РФ адаптировались к этой ситуации и смогли с помощью цифровых технологий поддержать диалог с партнерами за рубежом. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ в режиме видеоконференции.

"Пандемия существенно ограничила возможности общения на всех уровнях, в том числе и межгосударственного общения с участием регионов. Пострадали межрегиональные связи, обмены пришлось либо приостанавливать, либо свернуть. Но тем не менее российские регионы в большинстве своем продолжили уже с помощью современных средств коммуникаций поддерживать диалог с партнерами. В этом диалоге активно участвуют высшие учебные заведения и молодежные организации", - отметил глава российского дипведомства.

По его словам, пандемия затронула и муниципальное сотрудничество на международном уровне. "Наши мегаполисы, прежде всего Москва, конечно, активно обмениваются передовым опытом в сфере противодействия коронавирусной инфекции", - добавил Лавров.

Он обратил внимание на законодательные изменения в России, которые послужат укреплению диалога и усилят координацию между регионами и органами власти. "Нельзя не упомянуть новый закон о Госсовете, который был только что подписан президентом [РФ Владимиром Путиным] и который также учитывает все структуры публичной власти на всех уровнях", - заключил Лавров.

Согласно закону, Госсовет будет готовить предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти. Он сможет содействовать разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, обсуждать кадровую политику.