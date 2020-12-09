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Посольство России в Дании считает обвинения соотечественника в шпионаже ошибкой

В дипмиссии отметили, что рассчитывают на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению дела

СТОКГОЛЬМ, 9 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Дании считает арест соотечественника и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой. Об этом говорится в комментарии российской дипмиссии.

"В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина, посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой. Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника", - говорится в заявлении. 

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