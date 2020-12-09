Песков: для встречи Путина и Зеленского нужны подготовленные основания, а их нет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть сроки возможной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он пояснил, что пока нет "субстанции" для подготовки таких переговоров.

"Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена", - сказал журналистам в среду представитель Кремля. По его словам, такой работой занимаются помощники лидеров.

"Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции", - отметил Песков. Он выразил уверенность, что "субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей". "В этом плане ситуация тяжелая", - констатировал представитель Кремля.