Песков сообщил, что тема Навального не была главной в разговоре Путина и Меркель

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры РФ и ФРГ Владимир Путин и Ангела Меркель во время недавнего телефонного разговора затрагивали тему Алексея Навального, но она не была в числе главных обсуждаемых вопросов.

"Мы в своем сообщении указали те темы разговора, которые были наиболее развернуто обсуждены и которые представляют наибольшее значение", - отметил представитель Кремля журналистам в среду, говоря о телефонном разговоре Путина и Меркель 7 декабря. По его словам, "тема берлинского пациента была действительно затронута, о чем сказала германская сторона". Песков добавил, что в сообщение пресс-службы Кремля про разговор лидеров двух стран никаких изменений не вносилось.

"Ни Путин, ни Меркель не являются докторами, чтобы обсуждать вопросы лечения [Навального]", - заметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, как именно обсуждалась тема Навального. Он не стал давать пояснения на этот счет, лишь повторив, что "тема затрагивалась".

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля информировала, что Путин и Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, вопросы урегулирования на Украине и реализации "Минска-2", а также договорились о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности, по вопросам вакцин. При этом о том, что Путин и Меркель обсуждали ситуацию вокруг Навального, в Кремле не сообщали, но об упоминании этой темы уведомили по итогам разговора в кабмине ФРГ.