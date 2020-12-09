Рябков: Россия считает исключительно важным подтвердить недопустимость ядерной войны

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Москва считает важным подтвердить недопустимость ядерной войны и невозможность одержать в ней победу. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя соответствующее высказывание спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

"На наш взгляд, именно сейчас было бы исключительно важно правильно и со всех точек зрения своевременно подтвердить недопустимость ядерной войны и невозможность одержать в ней победу", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Рябкова, Москва не удивлена высказываниями Биллингсли о том, что ни один будущий американский президент не должен подписывать предложенное РФ заявление о недопустимости ядерной войны. "Нас не удивил характер его высказываний, хотя тон, конечно, покоробил. Уж не представителю этой страны, которая является серийным нарушителем соглашений в сфере контроля над вооружениями и других договоренностей разного рода, и не представителю администрации, которая своими руками доламывает архитектуру в этой области, выступать с такого рода обвинениями", - сказал замглавы МИД РФ.