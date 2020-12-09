Рябков: на комиссии по иранской ядерной сделке 16 декабря обсудят дальнейшие шаги США

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Участники заседания совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) 16 декабря в Вене обсудят возможные шаги новой американской администрации в отношении ядерной сделки. Об этом сообщил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас повестка дня дорабатывается. Несомненно, вопрос о том, как себя дальше будут вести США, так или иначе рассмотрим", - сказал он.

По словам Рябкова, оснований рассуждать о возвращении США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) как о решенном деле нет. "Надо иметь в виду, что в отличие от европейских участников СВПД мы пока не видим оснований как о решенном деле рассуждать о том, какие изменения следующая администрация США может внести в политику на иранском направлении, хотя бы потому что итоги выборов в США официально, окончательно еще не подведены", - заявил он.

Рябков подчеркнул, что пересмотр подхода США к СВПД и к теме укрепления безопасности в регионе в целом давно назрел. По его словам, первым шагом Вашингтона должно стать безусловное и скорейшее возвращение к выполнению в полном объеме положений СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. "Без выполнения этих двух мер, без этих двух крупных решений никакой коррекции подхода Вашингтона к СВПД и иранской теме не может быть и речи, - подчеркнул замминистра. - Это совершенно не зависит от того, кто в конечном итоге окажется в Белом доме. Это неотъемлемое требование всех здравомыслящих сил в США".

Ранее в интервью газете The Wall Street Journal Джейк Салливан, которого избранный президент США Джозеф Байден выдвинул на должность своего помощника по национальной безопасности, сообщил, что будущая администрация рассматривает возвращение в состав участников СВПД в качестве основы для дальнейших переговоров с Тегераном по более глобальным вопросам.