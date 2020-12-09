Госдума ужесточает требования к работе журналистов на митингах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект депутата Дмитрия Вяткина, устанавливающий дополнительные требования к работе журналистов при освещении публичных мероприятий.

Документ распространяет на представителей СМИ все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Помимо этого, журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", агитации, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ.

Действующее законодательство обязывает присутствующих на массовой акции журналистов иметь "ясно видимый отличительный знак представителя СМИ". Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии признается редакционное удостоверение или иной документ, подтверждающий его личность и полномочия.

Кроме того, законопроект наделяет МВД правом по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России устанавливать вид и описание признака представителя СМИ.

Инициатива также запрещает проводить массовые акции возле зданий экстренных служб и позволяет признавать публичным мероприятием так называемые прогулки оппозиции и поочередное участие граждан в одиночном пикетировании.

Законопроект был внесен в Госдуму 17 ноября. Он получил поддержку профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В конце ноября на рассмотрение нижней палаты поступил еще один документ, который вводит административные штрафы до 30 тыс. рублей за неправомерное использование обозначений сотрудников СМИ в ходе публичных мероприятий.