Захарова назвала арест гражданина РФ в Дании очередным этапом антироссийской истерии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Бездоказательные обвинения в отношении арестованного в Дании гражданина РФ ставят под удар деятельность российских специалистов на территории королевства. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассматриваем арест и начавшееся судебное разбирательство как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена, - указывается в документе. - Подобные бездоказательные обвинения напоминают охоту на ведьм, ставя тем самым под удар деятельность российских специалистов на территории Дании".

Как указала дипломат, МИД России держит на контроле эту ситуацию. "С момента задержания российского гражданина сотрудники консульского отдела посольства России в Дании оказывают ему необходимую помощь, неоднократно посещали его в изоляторе временного содержания, содействовали в налаживании связи с родными и близкими", - отметила Захарова.

Она выразила надежду на то, что справедливость все же возобладает при всем "предвзятом характере обвинений" против гражданина РФ.

Датская прокуратура сообщила 9 декабря о предъявлении обвинения в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в королевстве. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля, подозревается среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке. Прокуратура намерена требовать для россиянина тюремного заключения и депортации из Дании. Процесс будет идти в закрытом режиме в городе Ольборг на севере страны.