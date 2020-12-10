Депутаты Сочи выберут мэра города, из состава которого вышел Сириус

СОЧИ, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Городского обрания Сочи выберут в четверг путем тайного голосования главу города Сочи в связи выделением части территории Адлерского района в отдельный городской округ Сириус.

В соответствии с положением о порядке проведения конкурса, он проводится в два этапа. Мэра Сочи выберут тайным голосованием.

Как сообщал председатель Горсобрания Сочи Виктор Филонов, на первом этапе конкурсной комиссией оценивались полнота, своевременность и достоверность представленных конкурсантами документов. По его результатам было принято решение о допуске ко второму этапу пятерых из шести конкурсантов. Второй этап конкурса проводился в форме индивидуального собеседования, в ходе которого конкурсная комиссия оценивала профессиональные и личностные качества участников конкурса. По результатам 4 декабря принято решение о регистрации трех кандидатов на должность главы города, фамилии которых пока не сообщаются.

Известно лишь, что в конкурсе участвует нынешний мэр города Алексей Копайгородский. Он сообщил журналистам, что подал необходимые для этого документы.

О Сириусе

В начале февраля в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек. Позднее провели голосование за то, чтобы вывести из состава Сочи поселок Сириус и преобразовать его в отдельный муниципалитет, по его результатам также было принято положительное решение.

25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты.

Осенью депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Госдума в среду приняла в третьем - окончательном - чтении проект закона о федеральной территории. Это первый закон о федеральной территории, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции.

Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого планируется поэтапная организация функционирования федеральной территории "Сириус", - до 31 декабря 2025 года. До 1 февраля 2021 года президент РФ назначит временно исполняющего обязанности главы федеральной территории, который сформирует ее администрацию. Первые выборы членов Совета должны пройти не позднее 19 сентября 2021 года.

Федеральная территория "Сириус" будет экономически самостоятельной, у нее будет собственный бюджет, а также собственное имущество и имущественные права, в том числе передаваемые ей Российской Федерацией, Краснодарским краем, городом Сочи, в отношении которых органы публичной власти федеральной территории "Сириус" осуществляют полномочия собственника. Бюджет федеральной территории "Сириус" начнет формироваться с 2022 года.

Речь идет о территории на Черноморском побережье Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года и где расположен основной комплекс олимпийских объектов. С 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры развивается образовательный центр "Сириус". Сейчас площадь городского округа Сириус 1 400 га. Населенный пункт находится в Имеретинской низменности, в междуречье Мзымты и Псоу, окружен Кавказскими горами и уникальным природным заповедником, на этой территории находятся спортивные объекты, отели, порт "Имеретинский" и железнодорожный вокзал.