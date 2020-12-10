МИД РФ подверг критике ситуацию с правами человека на Украине

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ в среду опубликовало доклад "О ситуации с правами человека на Украине", в котором делается вывод о тяжелом положении в правозащитной сфере этой страны. Авторы материала приводят многочисленные факты нарушений прав и свобод граждан, указывая на нежелание и неспособность киевских властей заняться решением проблем.

Российское дипломатическое ведомство отмечает отсутствие каких-либо признаков выправления ситуации, несмотря на то, что смена украинского руководства произошла более года назад. "По-прежнему продолжаются системные нарушения основных прав и свобод человека. Не соблюдается право на свободу и личную неприкосновенность. В стране имеют место многочисленные факты незаконного содержания под стражей, пыток, запугивания, жестокого обращения, направленного в том числе на принуждение задержанных к признанию вины", - говорится в докладе.

Кроме того, на Украине продолжается преследование неугодных властям политических оппонентов, представителей СМИ и членов общественных организаций под предлогом борьбы с так называемой российской агрессией и сепаратизмом. К этому процессу активно привлекаются радикальные националистические структуры. "Ограничиваются права внутренне перемещенных лиц, русскоязычного населения и представителей национальных меньшинств. Не прекращаются гонения на священнослужителей и прихожан канонической Украинской православной церкви", - отмечают в МИД РФ.

Курс на поддержку националистов

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил курс своего предшественника Петра Порошенко по переписыванию истории, героизации нацистов и их пособников, а также деятельность по борьбе с советским наследием. Эти отражается не только в риторике официальных лиц и законодательных инициативах, но и в прямой поддержке крайне правых организаций. В стране создаются все условия для распространения расизма, неонацизма и ксенофобии.

Следствием такой политики стал возросший уровень угрозы для национальных меньшинств, представители которых сталкиваются с нетерпимостью в том числе со стороны правоохранительных органов. "Правозащитниками зафиксированы десятки случаев проявлений на Украине нетерпимости и/или агрессии в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам или придерживающихся альтернативных политических взглядов. Особую обеспокоенность у них вызывают противоправные действия членов радикальных националистических организаций ("С14", "Правый сектор", "Традиции и порядок", "Национальный корпус", "Национальные дружины", ОУН и др.). Их насильственные акции остаются практически без внимания правоохранительных органов. Сами праворадикалы не скрывают, что свою деятельность тесно координируют с СБУ и МВД", - указывают авторы материала.

Положение СМИ

С тяжелыми ограничениями и нарастающим давлением со стороны властей на Украине сталкиваются журналисты. Как указали на Смоленской площади, международные структуры обращались к Киеву с призывом обеспечить право на свободу слова, но это не привело к каким-либо результатам. Деятельность СМИ подвержена вмешательству украинских спецслужб и цензуре. Неблагонадежные в понимании властей ресурсы и телеканалы блокируются, а сами представители прессы нередко рискуют своим здоровьем и жизнями.

"Согласно последним данным "Индекса физической безопасности журналистов Украины", за девять месяцев 2020 г. имели место 56 фактов физической агрессии в отношении работников СМИ. При этом в последнее время нападающими оказываются не только радикально настроенные активисты, но и рядовые граждане", - сообщается в тексте.

Гуманитарные проблемы жителей Донбасса

Украинское руководство не принимает никаких мер, чтобы решить усугубляющиеся гуманитарные проблемы населения на юго-востоке страны. Граждане, проживающие в районе боевых действий, испытывают серьезные трудности в доступе к основным услугам, в частности, к водоснабжению, отоплению и здравоохранению, а также сталкиваются с нехваткой надлежащего жилья и отсутствием механизмов правовой защиты и возмещения ущерба. Власти не обеспечивают выплаты пенсий и пособий жителям провозглашенных ДНР и ЛНР.

"Наибольшая опасность связана с требованиями к жителям этих территорий регулярно подтверждать свой статус на подконтрольной киевским властям территории. Для этого им требуется регулярно переходить "линию контроля". Пути перехода затруднены длинными очередями ожидающих. Кроме того, в этих районах сохраняется опасность возможной эскалации боевых действий", - поясняют авторы.