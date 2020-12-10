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Лавров призвал Запад вести переговоры вместо совершения односторонних шагов

Глава МИД России заявил, что страны Запада выдумают на ровном месте еще немало поводов, чтобы обвинить Россию во вмешательстве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Странам Запада следует включиться в диалог на международных площадках для поиска надежных взаимоприемлемых решений, односторонние действия не приведут к достижению необходимых результатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

"Ведите переговоры, - призвал министр. - Любая договоренность, имеющая универсальный характер, сколько бы времени ни заняло ее достижение, будет всегда устойчива, состоятельна и реализуема. Если хотите действовать в узком кругу стран, думающих с вами одинаково, то любые инициативы, проистекающие из такой компании, не будут достигать результатов, а будут вести к конфронтации".

Он отметил, что любая важная тема в международных делах требует согласования консенсусных подходов. Но Запад не желает идти на взаимные уступки и работать в общих интересах, предпочитая переносить обсуждение из универсальных организаций в узкий круг единомышленников. "Формируется некое партнерство единомышленников то по кибербезопасности, то по недопустимости применения химического оружия, хотя по всем этим сюжетам существуют универсальные подходы в рамках системы ООН", - пояснил Лавров.

Он констатировал, что западные государства "не любят честной конкуренции нигде и ни в чем", в том числе в ООН, Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО и многих других международных структурах. "Как только другие группы стран говорят: "Вы предлагаете интересную вещь, например, бороться с киберугрозами, но давайте сядем и в универсальном формате согласуем общеприемлемые критерии, применимые везде", представители Запада понимают, что это нужно делать через переговоры, взаимные уступки, но им важно поскорее выдвинуть какие-то идеи, которые потом будут использоваться как инструмент внешней политики, как средство давления на остальных", - добавил глава МИД РФ.

Обвинения во вмешательстве

Лавров заявил, что страны Запада выдумают на ровном месте еще немало поводов, чтобы обвинить Россию во вмешательстве.

"В последнее время нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в Белоруссии, вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции против Запада, якобы договорились с Турцией о дележе этого региона только, чтобы Запад не укреплял там свое положение, - указал российский министр. - Вот такая логика и психология у тех аналитиков, которые сейчас доминируют в Европе и США".

В этой связи Лавров подтвердил готовность Москвы к любым поворотам событий. "Буквально на днях читал, что Конгресс США продвигает санкции против Союзного государства России и Белоруссии просто потому, что есть такое Союзное государство, и оно не нравится тем, кто хотел бы в Республике Беларусь совершить очередную цветную революцию, - обратил внимание глава МИД РФ. - Так что еще будет немало поводов, я уверен в этом".

По словам российского министра, Запад умеет не только поводы искать, но и "выдумывать их на ровном месте". "Предела совершенства у наших западных коллег нет", - добавил он.

"Самостоятельная держава"

По словам Лаврова, Россия стала восприниматься Западом в качестве по-настоящему самостоятельной державы за последние 15 лет, однако в этом качестве ей приходится сталкиваться с постоянным противодействием. 

"Кумулятивный эффект имело осознание Западом: Россия - самостоятельная держава. У России всегда на первом месте будут национальные интересы. Она готова честно и равноправно сопрягать их с национальными интересами любой другой страны на основе международного права, но никогда не будет брать под козырек. За 15 лет это самое главное, что произошло и с российской внешней политикой, и в медийном пространстве, освещающем отношения между Россией и Западом", - сказал глава российского дипломатического ведомства, отвечая на вопрос о главных событиях последних лет.

Но этот процесс еще далек от завершения, Москва сталкивается с постоянным противодействием извне. По словам министра, западные государства не оставляют попыток лишить Россию права определять свое будущее, "стараются продвигать различные сценарии смены режима" и уже не скрывают своих намерений. "Делается все, чтобы не дать российской внешней политике, в том числе в нашем ближайшем окружении, где сконцентрированы жизненные интересы России, достигать позитивных результатов. Мы к этому относимся, как к данности", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что западные партнеры обнаружили свои настоящие внешнеполитические цели, которые связаны со стремлением самоутвердиться и ложными представлениями о престиже вместо желания оказать реальное содействие урегулированию конфликтов в интересах народов того или иного региона мира. "Желание получить пропагандистские очки во внешней политике Запада уже достаточно давно доминирует над сущностью проблем, которые предстоит решать в интересах народов соответствующих регионов", - заключил министр.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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