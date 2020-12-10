Лавров призвал Запад вести переговоры вместо совершения односторонних шагов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Странам Запада следует включиться в диалог на международных площадках для поиска надежных взаимоприемлемых решений, односторонние действия не приведут к достижению необходимых результатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

"Ведите переговоры, - призвал министр. - Любая договоренность, имеющая универсальный характер, сколько бы времени ни заняло ее достижение, будет всегда устойчива, состоятельна и реализуема. Если хотите действовать в узком кругу стран, думающих с вами одинаково, то любые инициативы, проистекающие из такой компании, не будут достигать результатов, а будут вести к конфронтации".

Он отметил, что любая важная тема в международных делах требует согласования консенсусных подходов. Но Запад не желает идти на взаимные уступки и работать в общих интересах, предпочитая переносить обсуждение из универсальных организаций в узкий круг единомышленников. "Формируется некое партнерство единомышленников то по кибербезопасности, то по недопустимости применения химического оружия, хотя по всем этим сюжетам существуют универсальные подходы в рамках системы ООН", - пояснил Лавров.

Он констатировал, что западные государства "не любят честной конкуренции нигде и ни в чем", в том числе в ООН, Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО и многих других международных структурах. "Как только другие группы стран говорят: "Вы предлагаете интересную вещь, например, бороться с киберугрозами, но давайте сядем и в универсальном формате согласуем общеприемлемые критерии, применимые везде", представители Запада понимают, что это нужно делать через переговоры, взаимные уступки, но им важно поскорее выдвинуть какие-то идеи, которые потом будут использоваться как инструмент внешней политики, как средство давления на остальных", - добавил глава МИД РФ.

Обвинения во вмешательстве

Лавров заявил, что страны Запада выдумают на ровном месте еще немало поводов, чтобы обвинить Россию во вмешательстве.

"В последнее время нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в Белоруссии, вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции против Запада, якобы договорились с Турцией о дележе этого региона только, чтобы Запад не укреплял там свое положение, - указал российский министр. - Вот такая логика и психология у тех аналитиков, которые сейчас доминируют в Европе и США".

В этой связи Лавров подтвердил готовность Москвы к любым поворотам событий. "Буквально на днях читал, что Конгресс США продвигает санкции против Союзного государства России и Белоруссии просто потому, что есть такое Союзное государство, и оно не нравится тем, кто хотел бы в Республике Беларусь совершить очередную цветную революцию, - обратил внимание глава МИД РФ. - Так что еще будет немало поводов, я уверен в этом".

По словам российского министра, Запад умеет не только поводы искать, но и "выдумывать их на ровном месте". "Предела совершенства у наших западных коллег нет", - добавил он.

"Самостоятельная держава"

По словам Лаврова, Россия стала восприниматься Западом в качестве по-настоящему самостоятельной державы за последние 15 лет, однако в этом качестве ей приходится сталкиваться с постоянным противодействием.

"Кумулятивный эффект имело осознание Западом: Россия - самостоятельная держава. У России всегда на первом месте будут национальные интересы. Она готова честно и равноправно сопрягать их с национальными интересами любой другой страны на основе международного права, но никогда не будет брать под козырек. За 15 лет это самое главное, что произошло и с российской внешней политикой, и в медийном пространстве, освещающем отношения между Россией и Западом", - сказал глава российского дипломатического ведомства, отвечая на вопрос о главных событиях последних лет.

Но этот процесс еще далек от завершения, Москва сталкивается с постоянным противодействием извне. По словам министра, западные государства не оставляют попыток лишить Россию права определять свое будущее, "стараются продвигать различные сценарии смены режима" и уже не скрывают своих намерений. "Делается все, чтобы не дать российской внешней политике, в том числе в нашем ближайшем окружении, где сконцентрированы жизненные интересы России, достигать позитивных результатов. Мы к этому относимся, как к данности", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что западные партнеры обнаружили свои настоящие внешнеполитические цели, которые связаны со стремлением самоутвердиться и ложными представлениями о престиже вместо желания оказать реальное содействие урегулированию конфликтов в интересах народов того или иного региона мира. "Желание получить пропагандистские очки во внешней политике Запада уже достаточно давно доминирует над сущностью проблем, которые предстоит решать в интересах народов соответствующих регионов", - заключил министр.