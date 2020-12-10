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В МИД РФ считают, что США стремятся подорвать диалог в сфере стратегической стабильности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на высказывания спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о необходимости разработки и развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности "для противодействия России и Китаю"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Представители действующей администрации США своими заявлениями пытаются подорвать основу для будущего диалога с Москвой по урегулированию проблем в сфере стратегической стабильности. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание на высказывания спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. "Явно просматривается и стремление максимально подорвать основу для возможных последующих действий Москвы и Вашингтона по деэскалации и взаимоприемлемому урегулированию накопившихся в стратегической сфере проблем", - подчеркнула она.

Так, Захарова указала на негативную реакцию Биллингсли на сделанное еще в октябре 2018 года официальное российское предложение принять двустороннее заявление с подтверждением недопустимости ядерной войны. "Выглядит странным, что вопреки общепринятой дипломатической практике реакция доводится до нас спустя два года через запоздалую публикацию выступления американского представителя на экспертном семинаре", - отметила дипломат.

"Сам отказ США от нашего предложения вряд ли может вызвать удивление на фоне целенаправленно проводимого Вашингтоном курса на понижение порога применения ядерного оружия и активную реализацию военных программ, свидетельствующих об опасном и абсурдном намерении США вести ядерную войну и побеждать в ядерных конфликтах. Прозвучавшие ссылки на "неверие в искренность России" смотрятся как откровенно жалкая попытка хоть как-то оправдать деструктивную линию администрации США в вопросах международной безопасности и стабильности, ставшую, по сути, ее фирменным знаком", - продолжила она.

Кроме того, официальный представитель российского МИД прокомментировала заявление Биллингсли о необходимости разработки и развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности "для противодействия России и Китаю". "Такие публичные заходы несут очевидно дестабилизирующий заряд, а их направленность на сокращение возможностей для предотвращения новых ракетных кризисов даже не скрывается, - подчеркнула она. - Призываем американскую сторону отказаться от чреватых серьезными рисками планов. Сделанное Россией приглашение к диалогу остается в силе, как и предложенные нами конкретные инициативы, направленные на предотвращение гонки ракетных вооружений в мире без Договора о ракетах средней и меньшей дальности".

"В вопросе о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) также просматривается стремление переложить на российскую сторону ответственность за тупик, в который администрация США завела консультации по данной тематике своими бесконечными попытками "поднять планку" и выторговать для себя существенные односторонние преимущества, - указала Захарова. - Со своей стороны продолжаем выступать за безусловное продление ДСНВ в том виде, как он был подписан, на предусмотренный его положениями пятилетний период. Это позволило бы выиграть время для предметного разговора с американской стороной о будущем контроле над вооружениями". Дипломат также подтвердила актуальность российских соображений относительно выработки нового комплексного "уравнения безопасности", которое учитывало бы все факторы, оказывающие влияние на стратегическую стабильность.

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