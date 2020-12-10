Путин согласился обсудить риски законодательства об иноагентах

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился обсудить риски и формулировки нового законодательства об иностранных агентах.

"Если вы считаете, что здесь есть риски и юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то, конечно, над этим нужно поработать, я согласен", - сказал глава государства на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в четверг.

"Что касается иностранных агентов и физлиц, на которых может быть распространена такая маркировка, это связано с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы. Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы на осуществление своей деятельности", - пояснил Путин, сославшись на доклады авторов нововведения в законодательство. "Мы исходим из того, что это [законодательные меры] не ведет к каким-то запретительным шагам со стороны государства", - подчеркнул президент.

Глава государства прокомментировал предложение о возможности участия иноагентов в общественных советах органов власти. "Звучит это странновато, - рассмеялся Путин. - Я не могу представить себе, чтобы иноагенты в США пришли и потребовали, чтобы их пустили в общественный совет Госдепа или Министерство внутренней безопасности. Смешно даже говорить". "Вы понимаете, что это смешно?" - обратился Путин к членам СПЧ. На его взгляд, такую ситуацию "невозможно просто себе представить". "Можно представить, что у нас эти вопросы обсуждаются, но чтобы там это было возможно - просто в голове не укладывается", - отметил президент.

Путин призвал вспомнить "недавние события [в США], когда граждан РФ держали в тюрьме, обвиняли в том, что они иноагенты без всяких на то оснований, просто держали в тюрьме и пугали длительными сроками заключения".

"Я согласен в том, что если риски [нового законодательства] есть, то надо посмотреть внимательно. Нельзя, чтобы это как-то ограничивало людей, их деятельность", - повторил Путин. "Мы всегда исходили из того, что это связано только с одним - обеспечением невмешательства в наши внутренние дела со стороны иностранных государства, над чем они активно работают", - подчеркнул президент. Он пояснил, что такая активная работа других стран проявляется в предоставлении денег иноагентам, чтобы "продвинуть свою повестку дня в российскую внутриполитическую жизнь". "Надо, с одной стороны, оградить от этого, а с другой - не допускать чрезмерных ограничений", - уверен глава государства. Он пообещал дать поручение своей администрации и попросить депутатов Госдумы "посмотреть повнимательнее" на новое законодательство.