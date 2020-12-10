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Фадеев заявил, что законопроект о новых правилах для иноагентов необходимо доработать

По словам главы СПЧ, в экспертном сообществе есть несколько вопросов к этому законопроекту

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил в четверг на встрече членов Совета с президентом РФ Владимиром Путиным о необходимости доработки законопроекта о новых правилах для иностранных агентов.

"По нашему мнению, необходима доработка этого законопроекта", - сказал Фадеев, комментируя принятый Госдумой 8 декабря в первом чтении законопроект, который в том числе предусматривает возможность признания физлиц иноагентами.

"В экспертном сообществе есть целый ряд вопросов к этому законопроекту. В частности, поскольку политическая деятельность трактуется весьма широко, не исключено, что в число физлиц-иноагентов могут попасть госслужащие, проводящие мероприятия, в которых принял участие хотя бы один представитель НКО-иноагента или физическое лицо - иноагент", - обратил внимание Фадеев.

Кроме того, продолжил он, эксперты заявляют о рисках того, что "требования закона могут быть распространены на ученых, на деятелей культуры, которые поддерживают связи, в том числе финансовые, с заграницей". "Законопроект предполагает, что все средства массовой информации и, что очень важно, все пользователи интернета при упоминании иноагента обязаны сообщать, что эта организация или физлицо - иноагенты. И, похоже, это будет чрезвычайно сложно сделать, особенно в части, касающейся интернета, в части, касающейся блогеров в интернете", - добавил председатель СПЧ.

Фадеев указал и на то, что "законопроект запрещает вхождение иноагентов в общественные советы при органах власти". Он напомнил о решении Конституционного суда РФ, согласно которому "статус иноагента является лишь маркировкой, подразумевает дополнительную отчетность, но не дискриминацию". "Возможно, как считают некоторые эксперты, предлагаемые ограничения в области общественного контроля могут быть трактованы как дискриминация", - резюмировал он.

Законопроект об иноагентах

Госдума 8 декабря приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов. К иноагентам предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, а также отдельных физических лиц.

Физическое лицо, независимо от его гражданства или отсутствия такового, может быть признано иноагентом, если оно ведет в РФ политическую деятельность "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства". Еще одним основанием станет "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ", за исключением сведений, являющихся гостайной, передача которой преследуется уже по УК РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияФадеев, Валерий Александрович
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