Путин: Россия не занимается цензурой в медиапространстве, но вынуждена отвечать на нее

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Россия не занимается цензурой в мировом медиапространстве, но вынуждена отвечать на такие действия со стороны других стран. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая в четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Вот они (зарубежные партнеры) занимаются цензурой. Это абсолютно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Это цензура, это поле информационного противоборства. Не мы это делаем, обращаю внимание, не мы! Но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать", - сказал Путин, комментируя попытки глобальных сервисов блокировать аккаунты российских СМИ в популярных соцсетях.

Президент заявил, что видит риски, связанные с блокировкой деятельности иностранных сетей, которыми пользуются тысячи российских граждан, в том числе для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. "Да, надо действовать здесь очень аккуратно, хотя вы сами и показали , что делают, условно говоря, наши так называемые партнеры", - обратился он к главе СПЧ Валерию Фадееву. "Разумеется, будем делать это таким образом, чтобы самим себе в ногу не стрелять. Будем развивать свои собственные сервисы, свои собственные возможности, свои собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя. Ну и не будем ограничивать людей там, где совершенно это не имеет никакого смысла", - пообещал Путин.

В заключение он подчеркнул, что всегда исходил из того, чтобы любые ответные действия РФ не шли самой стране во вред.