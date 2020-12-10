Лавров 14 декабря встретится в Москве с главой МИД ОАЭ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян проведут 14 декабря переговоры в Москве. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Планируется обсудить весь комплекс вопросов поступательного развития многоплановых двусторонних связей, особый характер которых был закреплен в подписанной 1 июня 2018 года декларации о стратегическом партнерстве между нашими странами", - сказала дипломат.

По ее словам, будут подведены промежуточные итоги совместной работы по практической реализации соответствующих договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби в октябре 2019 года и других контактов на высшем уровне.

Кроме того, продолжила Захарова, главы МИД двух стран проведут обстоятельную сверку часов по ситуации в Сирии, Ливии, арабо-израильскому урегулированию, другим актуальным аспектам региональной повестки дня. "При этом приоритетное внимание будет уделено задачам скорейшего политического разрешения сохраняющихся на Ближнем Востоке и Севере Африки конфликтов и противоречий, включая перспективу устойчивой стабилизации в зоне Персидского залива через формирование в данном субрегионе при участии всех заинтересованных государств механизмов коллективного реагирования на существующие вызовы и угрозы", - заключила она.