Путин: нужно пожестче реагировать на нарушения прав российских журналистов за рубежом

С соответствующим призывом к главе государства обратился главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По его мнению, к такой работе необходимо подключить МИД России.

"Когда мы сталкиваемся с элементами явного нарушения прав журналистского сообщества, во всяком случае, наших журналистов за рубежом, то здесь реагировать нужно быстро и пожестче. Здесь я с вами согласен. Будем вместе работать", - сказал Путин. По его словам, МИД и так оказывает поддержку российским представителям СМИ, но ее недостаточно. "Я, конечно, дам дополнительные указания МИД, но просил бы и вас тоже сориентировать своих коллег, все журналистское сообщество, чтобы по линии общественных организаций показывать, что же происходит на самом деле", - добавил президент.

Он считает, что во многих странах, выстраивающих отношения с РФ как с потенциальным конкурентом, "начинают прижимать" российских журналистов. "Несмотря на пропагандируемую свободу слова, на самом деле придерживаются другого - своего собственного информационного контента в интересах обеспечения своей внутренней и внешней политики. Это используется как инструмент достижения своих целей на международной арене. В данном случае, в отношении Российской Федерации", - убежден Путин.

Также Путин даст поручения своим полномочным представителям в федеральных округах проработать проблемы со свободой деятельности представителей СМИ в отдельных регионах. "По сути, вы правы. И правда ваша заключается в том, что какие бы мероприятия и события ни происходили - разрешенные, не разрешенные властями - журналист должен иметь право свободно об этом сказать и эту информацию распространить. Вы обратили внимание на то, что в Москве, Московской области в целом такая практика выстроилась, и попросили, чтобы было дано поручение полпредам в регионах проработать, - сказал глава государства. - Обещаю, что такое поручение будет дано".

По словам Путина, свободная деятельность журналистов дает и ему самому возможность, в том числе через СМИ, получать "достоверные, объективные и своевременные" данные о том, что происходит в стране. "Это очень важно. И обязательно мы этим займемся", - пообещал президент.