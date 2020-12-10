Рябков: при Байдене может открыться окно возможностей в сфере контроля над вооружениями

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что при новой администрации США откроется окно возможностей в разных сферах двусторонних отношений, в частности по теме контроля над вооружениями. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании внутрифракционной группы под руководством первого замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошева в видеоформате.

"Говоря о перспективах [политики] США на российском направлении, хотелось бы надеяться, что появятся определенные окна возможностей, по крайней мере в сфере контроля над вооружениям. Может быть, в развитии контактов по линии политических кругов, парламентов. Может быть, несколько расширится экономическое взаимодействие", - сказал Рябков.

Он указал на то, что генеральная линия США на сдерживание России тем не менее не изменится.

"Санкционные механизмы запущены, они работают на полную мощность и остановить их в силу того, что многое из принятого в США имеет уже характер закона, будет крайне сложно. Тем более что эти квазипосулы, некие обещания со стороны США в данной отрасли, по сути дела, представляют собой невыполнимые требования к нам, равные фактически требованию полностью пересмотреть собственный политический курс, а в некоторых аспектах отказаться от суверенитета, что не может даже обсуждаться", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства.