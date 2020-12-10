Рябков: США вряд ли откажутся от курса по "накачке" Киева оружием при новой администрации

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия не ожидает, что США прекратят накачивать Украину оружием в случае прихода к власти в Вашингтоне новой администрации. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании внутрифракционной группы первого замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошева в видеоформате.

"Разумеется, подобная накачка вооружениями, боеприпасами, техникой страны, которая не может уладить свои внутренние проблемы, страны, которая отклоняется все больше от выполнения минского пакета мер, - это игра, которая со стороны США по большому счету носит глубоко антироссийской характер. <...> Для нас очевидно, что отказа от этой линии Соединенных Штатов не произойдет, независимо от того, кто окажется в конечном итоге в Белом доме после 20 января - дня инаугурации. И мы к этому готовимся", - сказал замглавы МИД РФ.

Рябков указал на то, что за США в этом вопросе следуют союзники, в числе которых Великобритания и Канада. По его словам, Москва также весьма обеспокоена существенным наращиванием американской деятельности разведывательного и тренировочного характера в акватории Черного моря и прилегающих районах, поскольку это создает потенциально опасную ситуацию. "Мы принимаем многоплановые меры по безусловному обеспечению собственной безопасности, включая безопасность Крыма", - подчеркнул Рябков.

Он напомнил, что масштабы оказания Украине прямой помощи вооружениями и иными средствами со стороны США при администрации Трампа существенно расширились, на сегодняшний день расходы исчисляются десятками миллионов долларов.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию РБК-Украина указал, что Киев рассчитывает на продолжение поставок оружия из Соединенных Штатов после вступления в должность президента Джозефа Байдена.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно их официальным результатам, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом.