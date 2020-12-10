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Путин: выделяющие деньги из-за рубежа организации зачастую преследуют цель сдерживания РФ

Президент также отметил, что есть сферы деятельности, где российские организации имеют дело с честными и порядочными партнерами из-за границы

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Суть проблемы в зарубежном финансировании организаций, которые работают на территории России, заключается в том, что их спонсоры в основном преследуют цель сдерживания России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

Таким образом глава государства отреагировал на выступление члена президиума Совета Наталии Евдокимовой. Она предложила поручить администрации президента совместно с правозащитниками подробно рассмотреть законопроекты об иностранных агентах, "чтобы они работали не против общества, а за него". Также она подвергла критике текущие редакции документов.

"Я уверен, что те люди или те организации, которые получают деньги из-за границы на определенные цели, тоже, как правило, очень порядочные, честные люди, которые стремятся к решению определенных вопросов, задач, стоящих перед нашей страной. Вот, других источников финансирования не нашли, получают эти деньги из-за рубежа и полагают, что, опираясь на эти источники, они могут решать задачи, стоящие перед нашим обществом", - сказал Путин.

"Люди-то наши честные, добрые и правильно организующие свою работу, но те, кто им платят, как правило, руководствуются другими целями: не укрепления России, а сдерживания, в этом вся суть проблемы", - добавил президент.

По словам Путина, есть сферы деятельности, где российские организации имеют дело с честными и порядочными партнерами из-за границы, которые "объединяются в профессиональные сообщества, не знающие государственных границ". Речь идет, в частности, о сферах здравоохранения, охраны окружающей среды, защиты материнства и детства, добавил президент. "Это такая тонкая сфера, которая требует точной и ясной юридической техники, понимания как того, что у нас написано на бумажке, так и того, что в жизни осуществляется, - сказал президент. - Я хочу вас заверить, что буду делать то, что от меня зависит, для того, чтобы поправить то, что работает вкривь и вкось. С одной стороны, надо защитить наши внутренние интересы и внутреннюю политику от вмешательства, а с другой стороны, дать возможность дать людям спокойно работать и не оглядываться по сторонам".

"Давайте еще раз на это посмотрим, руководители администрации [президента] нас слышат сейчас, уверен, что и руководство Государственной думы. Мы все на это еще раз посмотрим, но нет желания хватать и не пущать, но есть желания оградить от вмешательства", - подчеркнул глава государства.

Законопроект об иноагентах

Госдума 8 декабря приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов. К иноагентам предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование, а также отдельных физических лиц.

Физическое лицо, независимо от его гражданства или отсутствия такового, может быть признано иноагентом, если оно ведет в РФ политическую деятельность "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства". Еще одним основанием станет "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ", за исключением сведений, являющихся гостайной, передача которой преследуется уже по УК РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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