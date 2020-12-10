Ирек Зиннуров сложит полномочия депутата Госдумы

КАЗАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр в водном поло, депутат Госдумы от Татарстана Ирек Зиннуров досрочно сложит полномочия ради работы руководителем Российского информационно-культурного центра Россотрудничества в Баку. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

"Буду заниматься продвижением русского языка, русского образования, искать точки соприкосновения, которые нас могли бы объединять. Точнее их даже искать не надо, их много - у нас общая с Азербайджаном история", - сказал Зиннуров.

Он добавил, что будет заниматься развитием отношений между странами в сфере бизнеса, культуры, спорта, межрегионального сотрудничества.

Зиннуров родился 11 января 1969 года. В 2016 году был избран депутатом Госдумы VII созыва от партии "Единая Россия".