Захарова назвала примером дезинформации слова Макрона о влиянии РФ на настроения в Африке

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о "подпитке Россией" антифранцузских настроений в странах Африки - это попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Москве с недоумением восприняли слова Макрона. "Рассматриваем их как попытку переложить ответственность за ситуацию на континенте с больной головы на здоровую, - подчеркнула дипломат. - Франция, как и другие европейские державы, владела колониями в Африке на протяжении столетий. Позже, в постколониальный период, Париж проводил политику, удерживая получившие независимость африканские государства в сфере своего влияния".

"Именно этим, а не некими вымышленными происками третьих стран объясняется недовольство и обиды, которые народы Африки испытывают по отношению к Франции, - указала Захарова. - Мы здесь ни при чем. Поэтому будем бороться с подобными примерами дезинформации".

Представитель МИД РФ обратила внимание на то, как складывались отношения Москвы с африканскими странами. "СССР, а теперь и Россия оказывали самую активную помощь государствам Африки в преодолении последствий колониализма, в укреплении суверенитета, национальных экономик и позиций на международной арене, - отметила она. - Россия будет продолжать наращивать сотрудничество с Африкой в этой области и открыта к партнерству со всеми заинтересованными сторонами".