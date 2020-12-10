Путин поддержал идею об институте примирения при правонарушениях

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин положительно оценил предложение ввести институт примирения в случаях противоправных действий несовершеннолетних. Однако при этом глава государства указал на необходимость как следует проработать проект такого закона. Идея о введении института примирения прозвучала на встрече президента с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Этот вопрос мне представляется абсолютно обоснованным, но, конечно, нужно проработать на государственном экспертном уровне", - сказал президент. По его мнению, "на это точно надо внимательно посмотреть, тем более, что речь идет о молодых людях, о несовершеннолетних, это чрезвычайно важная и тонкая вещь для того, чтобы не погружать их в уголовную среду". "Полностью согласен, надо только доработать, такой поручение я обязательно дам", - заверил глава государства.

На взгляд Путина, данный вопрос "вопрос тонкий, важный". Он обратил внимание на то, что "есть публичные дела, где общество считает, что совершено правонарушение, которое подрывает его интересы или направлено против всего общества, здесь даже позиция потерпевшего не имеет значения". "Расширение примирительной практики может быть востребовано особенно в отношении несовершеннолетних, здесь важно только одно - исключить давление на потерпевших", - предупредил Путин. Он пояснил, что "если уход от уголовной ответственности возможен по примирению сторон, количество составов будет расширяться, мы можем себе представить, что и количество случаев давления на потерпевших с целью добиться примирения будет возрастать, что тоже недопустимо".