Захарова назвала резолюцию Украины по милитаризации Крыма агитационной фальшивкой

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала агитационной фальшивкой внесенную Украиной и принятую 7 декабря на пленарном заседании Генассамблеи ООН резолюцию по проблеме якобы имеющей место милитаризации Крыма и Севастополя.

"Принятая резолюция целиком построена на передергивании фактов и абсолютно бездоказательных обвинениях в адрес нашей страны, - сказала она в четверг на брифинге. - Что показательно, никаких консультаций по тексту не проводилось, можно задать вопрос почему. Потому что стыдно обсуждать эту агитационную фальшивку, там обсуждать нечего".

Захарова обратила внимание, что инициативу поддержала всего лишь треть государств-членов. "Такой расклад демонстрирует, что большая часть мирового сообщества не согласна с картиной мира, которая насаждается киевскими властями, несмотря на неприкрытый нажим, который западные кураторы Украины оказывают на многие страны", - указала дипломат.

Как отметила официальный представитель МИД, согласно этой резолюции, Крым якобы является Украиной, а Россия - оккупирующая страна. "Тем не менее, несмотря на силовые приемы, которые используются для продавливания такого рода документов, всего лишь треть государств это поддерживает", - добавила она.

По словам Захаровой, вместо дискуссии делегациям внушалась мысль о том, что голосование - это подтверждение территориальной целостности Украины. "Вопрос о принадлежности Крыма был решен в 2014 году самими жителями полуострова. Крым является неотъемлемой частью РФ. Россия имеет право на своей территории проводить учения, размещать любые объекты, объявлять призыв в армию и организовывать патриотическое воспитание молодежи", - пояснила Захарова.