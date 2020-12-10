МИД России возмущен выставкой о южных Курильских островах, прошедшей в Токио

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Москва удивлена, что выставка о южных Курильских островах, прошедшая в Токио 1-3 декабря, полностью пренебрегла российскими суверенитетом над этими территориями. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Главное, о чем забыли, организаторы забыли - это суверенитет нашей страны над южными Курилами. Он закреплен Уставов ООН. Мы убеждены, что документ должен встречать посетителей выставки в качестве главное экспоната выставки", - сказала она.

Захарова указала на то, что названная организаторами "просветительская" выставка "имела мало общего с историческими реалиями". "Среди экспонатов не нашлось места сосредоточения на южных Курилах военно-морской эскадры, совершившей в декабре 1941 года вероломное нападение на Перл Харбор. Не было на ней и фотографий церемонии подписания закономерного итога развязанной Японией войны на Тихом океане Акта капитуляции 2 сентября 1945 года. Весьма показательно, что эта окончательная точка осталась незамеченной именно в нынешнем году, когда весь мир отмечает 75-летие со дня ее окончания", - подчеркнула дипломат.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.