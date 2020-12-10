Захарова: попытки Конгресса США насаждать антироссийские настроения вызывают сожаление

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Призывы Конгресса США усилить давление на Россию посредством ужесточения санкций носят откровенно антироссийский характер. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на принятые Конгрессом США очередные антироссийские резолюции с призывом усилить давление на Москву с целью оказания поддержки политзаключенным в России, ужесточить санкции в отношении отечественных граждан и организаций, якобы причастных к вмешательству в американские электоральные процессы, - отметила дипломат. - Хотя указанные документы не носят юридически обязывающий характер, вызывает сожаление, что законодатели на Капитолии в условиях непростой социально-экономической и эпидемиологической ситуации в собственной стране - в США, да и в мире в целом продолжают поддерживать на плаву тему некой виновности России в нарушениях в правочеловеческой сфере и в попытках оказания влияния на внутренние дела США".

По словам Захаровой, вместо того, чтобы "найти ответы на волнующие американцев вопросы, как им жить дальше, как преодолеть глубинные противоречия в обществе, раскол общества, американские законодатели все время пытаются покопаться в том, что к ним в общем-то не относится, каким-то образом найти ответы на вызовы и на вопросы собственного общества за рубежом и при этом постоянно используют тему России".

Официальный представитель дипведомства напомнила, что российская сторона неоднократно комментировала подобные инсинуации и отмечала "откровенно сфабрикованный характер этих голословных, циничных обвинений, у которых просто нет ни базы, ни доказательств".

"Очевидно, что некая мифическая угроза со стороны Москвы - это продукт американской внутренней кухни, это фобии, это болезнь, - констатировала Захарова. - Мы все же не теряем надежду, что пациент выздоровеет, что надуманные сюжеты в конце концов уйдут в небытие, а их авторы перестанут отравлять атмосферу двусторонних отношений. Диалог Москвы и Вашингтона давно пора вернуть в более конструктивное русло собственно в интересах поиска совместных решений действительно серьезных глобальных проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество. Мы к этому готовы, примеры такого взаимодействия у нас есть".