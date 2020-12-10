Захарова: выборы в Венесуэле показали, что ее граждане выступают за диалог в парламенте

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Выборы в Венесуэле позволили сформировать легитимную законодательную власть в стране и показали, что венесуэльцы выступают за диалог на площадке парламента. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Главным результатом прошедших в Венесуэле выборов стало формирование легитимной, еще раз хочу подчеркнуть в том числе для наших западных партнеров, законодательной власти на ближайшие пять лет. Народ Венесуэлы явно выразился в пользу диалога на площадке парламента, избрав в Национальную ассамблею своих законных представителей, - сказал Захарова. - Начиная с 5 января 2021 года, они приступят к согласованию путей решения накопившихся в стране проблем. Несмотря на оказанное на венесуэльские власти и народ жесточайшее внешнее давление, выборы прошли в строгом соответствии со сроками, установленными конституцией и законодательством, с чем мы еще раз поздравляем. Ни одной из партий не было отказано в регистрации".

Дипломат напомнила, что выборы прошли при участии более 200 наблюдателей из 15 стран, от России за электоральным процессом следили представители обеих палат российского парламента и посол МИД РФ по особым поручениям. Серьезных нарушений зафиксировано не было, подчеркнула она.

"За счет полной автоматизации, технологичности возможности осуществления проверок на каждом этапе выборов боливарианским властям удалось создать высокоэффективную и надежную систему, которая минимизирует вероятность фальсификации. Нет оснований не доверять этим заявлениям, результатам состоявшегося голосования, - добавила дипломат. - По меткому замечанию наших наблюдателей, ситуация в Венесуэле далеко не монохромная, как это пытаются представить во многих ангажированных СМИ, она многослойная, она неоднозначная, как в любой стране. Нельзя объективно судить о положении дел в государстве, находясь далеко за его пределами".

Внешнее давление

Захарова указала, что представители некоторых стран еще до проведения выборов в Венесуэле заявили о непризнании результатов голосования, а сейчас "пытаются просто подогнать реальность под свои заранее сделанные выводы". Внешние силы пытались оказать серьезнейшее давление на власти и народ Венесуэлы, в том числе с использованием СМИ, продолжила она.

"Некоторые государства призывали Венесуэлу перенести голосование из-за пандемии коронавируса, тем не менее сами у себя в течение 2020 года, несмотря ни на что, выборы провели. Это уже не просто двойная мораль, это проявление дискриминационных подходов, манипулирование принципами, манипулирование правилами и критериями, демократическими процессами в зависимости от степени лояльности тех или иных правительств, - резюмировала официальный представитель МИД РФ. - Мы вновь призываем все зарубежные силы отказаться от вмешательства в дела Венесуэлы, дать венесуэльцам самим распоряжаться своей судьбой. Мы видим, что среди европейских и латиноамериканских стран есть те, кто готов поддержать решение внутривенесуэльских проблем".

Парламентские выборы, в ходе которых граждане Боливарианской Республики избрали 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись 6 декабря. После подсчета 82% бюллетеней проправительственный "Великий патриотический полюс" набирает 67,6% голосов, на втором месте - представляющий умеренную оппозицию "Демократический альянс" с 17,95% голосов. Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказались от участия в голосовании и выразили сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.