Захарова назвала домыслами утверждения о применении микроволн против дипломатов США

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Утверждения о том, что в некоторых странах дипломаты США подвергаются воздействию микроволнового оружия, являются домыслами и не могут служить поводом для серьезных комментариев. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Журналисты попросили ее прокомментировать доклад Национальной академии наук США о том, что возможная причина неоднократных неврологических заболеваний сотрудников диппредставительств США на территории РФ, Китая и Кубы - применение против них оружия направленного микроволнового воздействия.

"Не располагаем информацией о наличии в России оружия направленного микроволнового воздействия, тем более о случаях его практического применения, - сказала Захарова. - Подобные, как мы считаем, провокационные и не подкрепленные фактами домыслы, фантастические гипотезы вряд ли можно рассматривать в качестве повода для комментария в принципе".