Лавров заявил, что Запад продолжит попытки разрушать взаимодействие РФ с другими странами

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Западные страны не прекратят попыток препятствовать благоприятному взаимодействию России с другими государствами. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в режиме видеоконференции.

"Нам сейчас ясно, что цель Запада - как раз не дать нам возможность сформировать внешние благоприятные условия для внутреннего развития России, - сказал он. - По крайне мере, все, что делается для сдерживания России, преследует такую цель. Наверное, попытки разрушить внешние возможности для содействия развития России продолжатся".

Вместе с тем, по словам Лаврова, "на Западе свет клином не сошелся". "Встраиваться сейчас, если брать западные модели развития, я убежден, некуда. Коронавирус, по-моему, весьма убедительно показал, что нам надо строить что-то самостоятельно. Это очень амбициозная и сложная задача, но весьма неотложная", - отметил министр.

Взаимоуважительный диалог

Глава МИД РФ также заявил, что большинство стран мира поддерживают подход Москвы, заключающийся в уважении культурного и цивилизационного разнообразия, а также признании различных моделей развития, это показывает несостоятельность попыток Запада представить Россию изолированным государством.

"Уважение культурно-цивилизационных особенностей современного мира, отказ от навязывания какой-то одной модели развития, какой-то одной шкалы ценностей, мы считаем, является абсолютно неотъемлемым шагом, который требуется для того, чтобы хоть как-то мы успокаивали сегодняшнюю ситуацию. Мы видим, что такой подход разделяется подавляющим большинством участников международного общения. Мы не согласны с попытками Запада представить дело так, будто Россия находится в некоей изоляции, в некоем геополитическом одиночестве", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, западные государства считают одинокими и изолированными всех, кто с ними не согласен. Москва же выступает за взаимоуважительный диалог и поиск компромиссов на основе баланса интересов. Лавров подчеркнул, что именно это требуется для обеспечения устойчивости и гармонии в современном мире.

"Мы видим, как продвигается позиция, разделяемая нами и в рамках БРИКС, и в рамках ШОС, ОДКБ, СНГ. Есть Евразийский экономический союз, который активно работает над сопряжением своих планов с китайской инициативой "Один пояс - один путь", - добавил министр. Он также привел в пример все возрастающую роль Группы двадцати, где множество стран поддерживают российские подходы.

"Проблемы мира должны рассматриваться деидеологизированно, на равноправной основе. И в этом же русле, кстати, идет инициатива президента [РФ Владимира] Путина о формировании Большого Евразийского партнерства", - заключил глава МИД РФ.