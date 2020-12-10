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Лавров: США хотят вернуть ЕС в "лоно евроатлантического единства"

Несмотря на это, Россия по-прежнему готова к равноправному диалогу со своими западными партнерами, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. США стремятся к тому, чтобы Евросоюз утратил самостоятельность и вернулся в "лоно евроатлантического единства". Об этом в четверг заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в режиме видеоконференции.

"Наверное, сейчас одна из стратегических целей Вашингтона - сделать так, чтобы Евросоюз утратил стратегическую самостоятельность, чтобы он опять вернулся в лоно евроатлантического единства, где сами знаете, как заказывается музыка и какие ноты в этой музыке используются", - сказал он.

Несмотря на это, Россия по-прежнему готова к равноправному диалогу со своими западными партнерами и оставляет в силе все каналы общения и выдвинутые предложения, подчеркнул министр. "Но чтобы двигаться дальше, нужна какая-то реакция наших коллег", - добавил глава МИД РФ.

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