МИД РФ: никакие политические заявления не должны перечеркивать усилия по миру в Карабахе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Заявления на политическом уровне должны способствовать созданию всех необходимых условий для нормализации жизни в Нагорном Карабахе, а не перечеркивать приложенные усилия по урегулированию конфликта. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очень много усилий было потрачено, очень много сил был вложено. И давайте помнить о том, что очень много жизней было отдано. Ни одни политические заявления не должны все это перечеркнуть", - сказала она.

По словам Захаровой, Москва исходит из того, что ситуация в регионе очень непростая и много усилий было сосредоточено на том, чтобы вернуть ее в мирное русло и остановить боевые действия. Большая работа была проведена для того, чтобы усадить стороны за стол переговоров и запустить сложнейшие процессы по возвращению беженцев, восстановлению инфраструктуры, созданию предпосылок и условий для нормализации жизни в данном регионе во всех сферах, добавила она.

"Эта работа чрезвычайно кропотливая. Мы исходим из того, что политические заявления должны способствовать именно этим процессам", - указала дипломат.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.