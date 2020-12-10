Лавров выступил против гонки вакцин от коронавируса

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники продолжают попытки использовать ситуацию с коронавирусной инфекцией в своих целях, в результате чего в мире существует так называемая гонка вакцин. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в режиме видеоконференции.

По его словам, 2020 год стал поворотным, так как все накопленные противоречия и тенденции в международной повестке дня усугубились, а человечество оказалось к этому совершенно не готово. "Один из главных уроков пандемии заключается в том, что никто не может застраховаться от такого рода трансграничных угроз, - подчеркнул министр. - Очевидным выводом является то, что такого рода глобальные катаклизмы необходимо преодолевать, объединившись и поднявшись над конъюнктурными разногласиями. Это твердая позиция России, но, к сожалению, целый ряд стран, прежде всего американцы и их союзники, старается использовать эту ситуацию в своих геополитических интересах, ставит свои эгоистические интересы выше общечеловеческих".

Лавров указал на попытки ряда западных стран помешать развитию новых мировых центров. "Это проявляется в ситуации вокруг гонки вакцин, - указал он. - Считаем, что, несмотря на все сложности, необходимо искать пути, чтобы объединять страны и правительства. Несмотря на то что люди и в Америке, и в Европе страдают от коронавируса также сильно, как и граждане других стран, понимание необходимости уважительного диалога [у них] пока не наблюдается".

Глава МИД РФ признал, что коронавирус нарушил привычный ход жизни сотен миллионов людей. "Многие отрасли экономики оказались на грани коллапса, существенно снизилась деловая активность во всех странах, пострадали глобальные кооперационные цепочки, вырос уровень безработицы, - пояснил он. - Понятно, что масштаб и инерция событий, которые мы сейчас наблюдаем в связи с коронавирусной инфекцией, пока не позволяют определить, когда же жизнь вернется в нормальное русло. Пока специалисты в сфере здравоохранения только нащупывают понимание того, где мы находимся и когда это все закончится".