Лавров: США и НАТО решили проводить политику сдерживания в самых агрессивных формах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские инициативы в сфере контроля над вооружениями повисли в воздухе, поскольку США и их союзники по НАТО, видимо, сделали выбор в пользу проведения курса на сдерживание России в самых агрессивных формах. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в режиме видеоконференции.

"Свидетельством нашей постоянной готовности к достижению взаимопонимания служат российские предложения в сфере стратегической стабильности, контроля над вооружениями, европейской безопасности, - отметил он. - В концептуальном плане мы давно уже предложили, хотя не видим никакой взаимности со стороны США, подтвердить со стороны наших стран, а, возможно, России и НАТО, недопустимость ядерной войны".

Глава МИД РФ добавил, что реализация или хотя бы профессиональное, конкретное, предметное обсуждение этих инициатив наряду с возможными другими шагами навстречу друг другу, конечно, способствовали бы улучшению общей атмосферы между Россией и Западом. "Но пока все эти идеи повисли в воздухе, - продолжил он. - Как я уже сказал, господин [спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями] Маршалл Биллингсли фактически отрицает все, что уже было сделано, все наши предложения, выдвигает новые конфронтационные идеи, включая санкции против всех покупателей продукции военного назначения России и Китая".

Лавров указал, что подобный курс со стороны США и их союзников по НАТО, вероятно, означает, что они сделали "сознательный выбор в пользу не просто политики сдерживания, а в пользу проведения политики сдерживания в самых агрессивных формах, в пользу нагнетания конфронтации".