Захарова: РФ ждет "научных данных" по делу Навального, которыми якобы располагает Le Monde

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Москва призывает французскую газету Le Monde предоставить России "неопровержимые научные данные" по делу об отравлении Алексея Навального, которыми якобы располагает редакция издания. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

5 декабря Le Monde опубликовала статью "Холодная демократия". В публикации, по словам Захаровой, утверждается, что есть "неопровержимые научные данные" по делу Навального, на основании которых Франция и ФРГ инициировали новый пакет санкций против РФ.

"Что действительно вызывает интерес, так это наличие у автора неких <...> неопровержимых научных данных. <...> Не стесняйтесь, опубликуйте неопровержимые научные данные, на основе которых вы делаете подобные утверждения, на основе которых вы пишете подобные статьи, - сказала Захарова. - Мы ждем какой-либо реакции от Le Monde. Ждем 24 часа в сутки. Отправьте нам эти неопровержимые данные".

Дипломат подчеркнула, что мировое сообщество "блуждает в потемках" в отношении отравления Навального, поскольку Берлин не предоставил информацию по этому делу ни Москве, ни другим странам - членам Евросоюза. "Возможно редакция Le Monde направит свои секретные данные в ряд западноевропейских столиц, которые до сих пор живут под лозунгом "highly likely, almost certainly". Возможно, после материалов, направленных газетой Le Monde, они будут работать с большей уверенностью, а она будет приближаться к стопроцентной. Собственно, так все и узнают, что же на самом деле произошло и с Навальным, а может быть, заодно получится понять, что же происходит и со Скрипалями", - предположила она.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.