Косачев считает, что РФ зеркально ответит на высылку из Нидерландов российских дипломатов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ожидает зеркальной реакции на высылку из Нидерландов российских дипломатов, которых обвиняют в шпионской деятельности на территории страны.

"Зеркальная реакция в таких случаях, как известно, абсолютно предсказуема, ее характер не должен меняться под обстоятельства", - сказал Косачев ТАСС.

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности на территории страны. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК). Оба они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, отметил телеканал.

НТК утверждает, что дипломаты на самом деле являлись сотрудниками Службы внешней разведки, которые занимались сбором различной информации в сфере высоких технологий, в частности, в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.