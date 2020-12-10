Посольство РФ: Москва примет ответные меры на обвинения в шпионаже со стороны Нидерландов

ГААГА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия примет ответные меры на обвинения с голландской стороны в шпионской деятельности двух дипломатов, работающих в посольстве РФ в Нидерландах.

Об этом заявили в четверг в самом дипломатическом представительстве.

В посольстве подтвердили получение ноты МИД Нидерландов "об объявлении двух сотрудников диппредставительства персонами нон грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом". "Вместе с тем каких-либо доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было, - подчеркнули в посольстве. - Ответные меры с нашей стороны последуют".