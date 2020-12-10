Комитет Думы поддержал к I чтению повышение штрафов за неповиновение силовикам на митинге

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал нижней палате принять в первом чтении внесенный депутатом-единороссом Дмитрием Вяткиным законопроект, повышающий штрафы за неповиновение сотрудникам силовых структур в ходе митингов, а также предусматривающий наказание за нарушение порядка финансирования массовых акций. Об этом ТАСС сообщил автор инициативы.

"Законопроект рассмотрен и рекомендован к принятию", - сказал Вяткин.

Согласно инициативе, повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, штраф для должностных лиц составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Сейчас максимальные штрафы за это составляют для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 20 тыс. рублей, для юрлиц - 100 тыс. рублей.

Также в целом повышаются штрафы за неповиновение силовикам. Так, размер взыскания за однократное такое нарушение составит для граждан 2-4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей). Кроме того, за это нарушение вводится новый вид наказания - обязательные работы от 40 до 120 часов.

Помимо этого, законопроектом предусмотрены санкции за нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора и расходования средств на его проведение и за нарушение нормы о предоставлении уполномоченному органу отчета об этих расходах. Штраф для граждан составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. Перечисление средств на проведение митинга или акции лицом, не имеющим на это права, повлечет штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс.

9 декабря Госдума приняла в первом чтении внесенный Вяткиным законопроект о запрете иностранного финансирования митингов и введении отчетности о средствах, потраченных на их организацию.