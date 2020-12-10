Косачев не видит ни логики, ни правовых оснований в расширении санкционных списков США

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Очередное расширение санкционного списка США в отношении пяти физических и шести юридических лиц, в том числе связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, происходит без логики и правовых оснований. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Не понимаю и не принимаю ни логики, ни мотивов, ни правовых оснований. Их просто нет", - сказал Косачев.

Власти США расширили список санкций в рамках глобального акта Магнитского, сообщается в четверг на сайте американского Минфина. Как отмечается в сообщении, Кадыров, в отношении которого Вашингтон ранее уже вводил ряд рестрикций, добавлен в список санкций в рамках глобального акта Магнитского. Как утверждают американские власти, ограничительные меры вводятся в связи с причастностью "к серьезным нарушениям прав человека".

Санкции также вводятся в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации "Абсолютный чемпионат "Ахмат", Фонда имени Ахмата Кадырова, ООО "Мегастройинвест", клуба смешанных единоборств "Ахмат". В числе попавших под санкции также первый заместитель председателя правительства Чечни Вахит Усмаев.