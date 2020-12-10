Путин сказал СПЧ об интересе России прояснить ситуацию с отравлением Навального

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин сказал членам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в заинтересованности России прояснить ситуацию с отравлением Навального, однако возможные основания для возбуждения уголовного дела находятся в Германии, которая не отвечает на запросы из РФ по этому делу. Об этом сообщил ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев.

Фадеев отметил, что на заседании совета с участием президента в четверг член СПЧ Николай Сванидзе задал вопрос, почему не возбуждается уголовное дело.

"Президент дал развернутый понятное объяснение, почему не возбуждается, - сказал Фадеев. - Потому что нет достаточных оснований. Основания не у нас в стране, основания в Германии. И как мы знаем, и президент лично подтвердил, что многочисленные запросы сделаны, но ничего не получено в ответ. Президент сказал, что мы как никто заинтересованы в прояснение этого печального дела".

Блогер был госпитализирован в Омске 20 августа - ему стало плохо в самолете. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что тот подвергся воздействию отравляющего вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза заболевшего в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.