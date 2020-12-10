Кадыров назвал санкции США абсурдными и не влияющими на Чечню и ее развитие

ГРОЗНЫЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал абсурдными и позорными санкции США против него и ряда связанных с ним людей абсурдными и позорными. Он также заявил, что они не влияют на развитие республики.

Минфин США в четверг внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из РФ, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которого американские власти считают причастным к "серьезным нарушениям прав человека".

"Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда, - написал он своем в Telegram-канале. - Я не удивляюсь этому событию, равно как и не пугаюсь. На Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют".

По его словам, регион восстановлен от последствий действий международных террористов, в Чечне продолжат играть в футбол, оказывать помощь нуждающимся. "Странно другое - как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают", - добавил Кадыров.

Он отметил, что раздумывает над тем, чтобы подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

"Рекорд будет носить название "Самое большое количество занесенных в санкционные списки людей и организаций одной республики". С каждой новой санкцией побить этот рекорд будет труднее и труднее. Если, конечно, Книга Гиннесса сама в таком случае не попадет в список Магнитского. Но сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США. Это действительно черная страница в истории этого государства", - резюмировал Кадыров.