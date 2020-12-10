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Совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по нацпроектам состоится в декабре

По итогам обсуждения в ходе заседания рабочей группы Госсовета по направлению "Экономика и финансы" сформированы предложения для рассмотрения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится в декабре. Об этом в четверг сообщается на сайте Кремля.

"По итогам обсуждения [в ходе заседания рабочей группы Госсовета по направлению "Экономика и финансы"] сформированы предложения для рассмотрения на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре", - говорится в сообщении.

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - совещательный орган при главе государства, созданный для координации деятельности федеральных и региональных органов власти, общественных, научных и иных организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием РФ, реализацией национальных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития страны.

Совет готовит предложения главе государства по определению целевых показателей и ключевых параметров национальных проектов и программ, а также основных направлений стратегического развития РФ. Также в его функции входят анализ, оценка и организация мониторинга их реализации. Кроме того, совет анализирует процесс достижения показателей социально-экономического развития РФ, предусмотренных майскими указами президента РФ (2012).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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