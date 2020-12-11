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Санкции в отношении России
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Посол РФ: новые антироссийские санкции США направлены на углубление кризиса в отношениях

Обвинения против российских официальных лиц в якобы нарушении прав человека безосновательны и не выдерживают критики, указал Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов Валерий Шарифулин/ТАСС
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Посол России в США Анатолий Антонов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Новые санкции Минфина США против российских физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, являются деструктивным шагом американской администрации, направленным на углубление кризиса в двусторонних отношениях. Об этом заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

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"Налицо очередной недружественный и деструктивный шаг администрации, направленный на углубление кризиса в двусторонних отношениях. Обвинения против российских официальных лиц в якобы нарушении прав человека безосновательны и не выдерживают критики", - приводятся его слова на странице дипмиссии в Facebook.

"Как представляется, такими разрушительными действиями администрация пытается отвлечь внимание общественности от серьезных системных проблем внутри самих Соединенных Штатов. В том числе в сфере прав человека. Россия неоднократно выступала за отказ от нелегитимных односторонних санкционных мер и возвращение к нормальным межгосударственным отношениям. Они подразумевают равноправный и взаимоуважительный диалог. Ответа на наши инициативы мы так и не получили", - добавил Антонов.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичСШАРоссияСанкции в отношении РоссииАнтонов, Анатолий ИвановичЧечня
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