Посол РФ: новые антироссийские санкции США направлены на углубление кризиса в отношениях

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Новые санкции Минфина США против российских физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, являются деструктивным шагом американской администрации, направленным на углубление кризиса в двусторонних отношениях. Об этом заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

"Налицо очередной недружественный и деструктивный шаг администрации, направленный на углубление кризиса в двусторонних отношениях. Обвинения против российских официальных лиц в якобы нарушении прав человека безосновательны и не выдерживают критики", - приводятся его слова на странице дипмиссии в Facebook.

"Как представляется, такими разрушительными действиями администрация пытается отвлечь внимание общественности от серьезных системных проблем внутри самих Соединенных Штатов. В том числе в сфере прав человека. Россия неоднократно выступала за отказ от нелегитимных односторонних санкционных мер и возвращение к нормальным межгосударственным отношениям. Они подразумевают равноправный и взаимоуважительный диалог. Ответа на наши инициативы мы так и не получили", - добавил Антонов.