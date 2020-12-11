Трутнев сообщил, что переезд полпредства ДФО во Владивосток начнется в январе

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полпредства Дальневосточного федерального округа (ДФО) начнут переезжать из Хабаровска во Владивосток в январе 2021 года. Об этом в пятницу сообщил во Владивостоке вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на встрече с журналистами.

"Полпредство начнет переезжать в январе будущего года. Все для этого готово. Может, этот процесс будет не одномоментный - чтобы там сразу переехать и двери закрыть", - рассказал Трутнев.

По словам вице-премьера, переезд будет идти постепенно в связи с заменой части состава сотрудников. "Хотел бы набрать часть будущих работников администрации президента здесь, во Владивостоке. Считаю, что это, во-первых, правильно. Во-вторых, не надо будет думать, где будут жить люди. Мы будем переезжать и кого-то увольнять", - пояснил Трутнев. Он также уточнил, что во Владивостоке полпредство разместится на острове Русском. Для него там не потребуется больших площадей.

При этом Трутнев отверг возможность переезда в ДФО Министерства РФ по развития Дальнего Востока и Арктики. По его мнению, расположившись в одном субъекте, ведомство потеряет важную связь с федеральными структурами.

Президент России Владимир Путин 13 декабря 2018 года подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.