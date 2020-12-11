Лавров заявил, что Россия заинтересована в соглашении об отмене виз с Мексикой

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в заключении двустороннего соглашения с Мексикой об установлении безвизового режима для взаимных поездок граждан двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье по случаю 130-летия установления российско-мексиканских дипломатических отношений.

"Работаем над усовершенствованием договорно-правовых основ российско-мексиканских отношений, - отметил он. - Заинтересованы в заключении полноформатного соглашения об установлении безвизового порядка для поездок граждан двух стран, которое стало бы знаковой договоренностью в контексте растущих объемов туристических и деловых обменов".

С января 2017 года въезд на территорию Мексики для российских граждан был в значительной степени упрощен. Это коснулось в первую очередь туристов, которым для 180-дневного пребывания в стране достаточно получить электронное разрешение. При этом у некоторых граждан есть возможности для полностью безвизового въезда.

Проекты российских компаний

Лавров также отметил, что Россия намерена в полной мере поддерживать инвестиционные и инфраструктурные проекты своих компаний в Мексике, а также мексиканские капиталовложения в российскую экономику.

"Наши экономики не конкурируют, а дополняют друг друга. Развиваются крупные, хотя пока и точечные инвестиционные и инфраструктурные проекты, - указал он. - Это амбициозные, интересные инициативы. Будем их всемерно поддерживать".

В этой связи министр отметил весомый вклад российских экономоператоров, в частности Росатома и "Лукойла". С участием России сооружены мексиканские ГЭС "Агуамильпа" и "Уитес", поставлено оборудование для ГЭС "Ла Йеска" и "Эль-Кахон", продолжил он. "Хорошо зарекомендовали себя на мексиканском рынке российские вертолеты, которые используются в спасательных операциях, а также в борьбе с организованной преступностью и наркотрафиком", - продолжил глава МИД.

Среди примеров мексиканских капиталовложений в российскую экономику Лавров назвал компанию Nemak, открывшую в 2015 году в России завод по производству автомобильных компонентов, а также Gruma International Food, запустившую в 2017 году предприятие по производству пищевой продукции.

Потенциал сотрудничества

Как отметил глава МИД РФ потенциал двух стран для торговли и инвестиций внушителен. В частности, продолжил Лавров, значительные перспективы открываются в энергетике, автомобилестроении, авиационной, судостроительной, химической, фармацевтической промышленности, железнодорожном транспорте, сельском хозяйстве, высокотехнологичных и инновационных секторах. "Мы движемся вперед. Стараемся не сбавлять темпа даже в условиях пандемии", - добавил он.

По словам Лаврова, важная роль в укреплении каркаса сотрудничества в материальной сфере принадлежит Российско-мексиканской смешанной комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству и морскому судоходству под председательством министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова и министра экономики Мексики Грасьелы Маркес Колин.

"Основные задачи видим в том, чтобы диверсифицировать товарооборот, наращивать инвестиционное взаимодействие и прямые контакты между деловыми кругами. При нашей Торгово-промышленной палате работает Комитет предпринимателей Россия - Мексика под председательством президента "ОАК" Ю. Б. Слюсаря. Хорошо зарекомендовала себя практика организации бизнес-миссий ведущих российских и мексиканских компаний в сфере машиностроения, информационных технологий и связи, энергетики, медицины", - заключил министр.

Общие позиции в международных делах

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия и Мексика разделяют приверженность нормам международного права и принципа невмешательства во внутренние дела друг друга, это укрепляет двусторонние отношения.

"В XXI веке Россия и Мексика выступают как естественные партнеры в мировых делах. Видим в Мехико сильного и инициативного игрока на региональном и международном уровнях, имеющего самостоятельный голос в решении вопросов поддержания глобальной стабильности и безопасности. Нас сближает твердая приверженность верховенству международного права и укреплению центральной роли ООН в решении мировых проблем, неприятие односторонних подходов, выбор в пользу политико-дипломатических путей урегулирования кризисов и конфликтов", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, Москва и Мехико придерживаются общей политической философии, которая включает в себя безальтернативность многополярного мироустройства, защиту и утверждение национального суверенитета, соблюдение баланса интересов в международных отношениях. "Мы не вмешиваемся во внутренние дела друг друга и не навязываем свои подходы ни в двустороннем диалоге, ни в многосторонних форматах. Отталкиваясь от этих базовых пониманий, мы серьезно продвинулись в уплотнении ткани наших связей", - добавил Лавров.

Министр также указал на продуктивное взаимодействие двух стран на международных и региональных площадках, как ООН, "Группа двадцати", АТЭС. Он выразил настрой Москвы на возобновление регулярных контактов России и Сообщества латиноамериканских и карибских государств, где Мексика председательствует в 2020-2021 годы.