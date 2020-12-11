Захарова заявила, что новые антироссийские санкции США носят надуманный характер

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Новые санкции США против российских физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, носят надуманный характер. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как "нарушителей прав человека", - заявила она.

"Фантазии тем, кто составлял новые ограничительные списки, не занимать, - продолжила она. - Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России".

Захарова напомнила, что ранее в американские санкционные списки был включен московский бассейн "Чайка". "Очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста, - сыронизировала она. - Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль "озаботиться" футбольным клубом".

Минфин США в четверг внес в санкционные перечни ряд физических и юридических лиц из РФ, связанных с главой Чечни, которого американские власти считают причастным к "серьезным нарушениям прав человека". Сам Кадыров, в отношении которого Вашингтон ранее уже вводил ограничительные меры, добавлен в черный список в рамках "глобального акта Магнитского".

В соответствии с этим же законом рестрикции вводятся против футбольного клуба "Ахмат", организации "Абсолютный чемпионат Ахмат", Фонда имени Ахмата Кадырова, компании "Мегастройинвест", клуба смешанных единоборств "Ахмат" и компании "Чеченские минеральные воды". Все эти юридические лица, как полагают в Минфине США, принадлежат или подконтрольны главе Чечни.