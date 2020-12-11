Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Амирханова на пост главы правительства региона

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Народное собрание Дагестана в пятницу согласовало кандидатуру врио председателя правительства республики Абдулпатаха Амирханова на пост главы правительства региона, передает корреспондент ТАСС.

За утверждение кандидатуры проголосовали 78 депутатов из 78 присутствовавших на сессии. Всего в парламенте Дагестана 90 депутатов.

"Я думаю, что в памяти людей вы останетесь как один из эффективных руководителей, который добьется достойных результатов. Поздравляем вас", - сказал в ходе сессии спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов, обращаясь к Амирханову.

В свою очередь, Амирханов подчеркнул, что главной задачей правительства станет повышение уровня жизни дагестанцев, роста дохода граждан, создание условий для комфортного проживания дагестанцев, обеспечение их безопасности и здоровья, а также создание новых производств и рабочих мест. "Успешное решение этих задач позволит нам добиться заметного роста доверия граждан органам власти, и это будет главной оценкой нашей деятельности", - сказал он.

Амирханов также отметил, что задачей номер один сейчас является обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии, борьба за жизнь каждого человека.

"В ближайшее время нужно решить задачи, связанные с сокращением сроков получения результатов исследований на коронавирус, обеспечения достаточного количества лекарств в аптеках, доведения необходимых лекарственных препаратов до находящихся на амбулаторном лечении, создания единого кол-центра для информирования граждан по всем вопросам, связанным с этой болезнью. Ситуация с пандемией выявила слабые стороны нашей системы здравоохранения, поэтому задачи ставятся шире - повысить качество и доступность медпомощи, снизить смертность населения", - сказал он.