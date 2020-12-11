Последняя сессия Госдумы VII созыва завершится 18 июля 2021 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Думский комитет по контролю и регламенту в пятницу внес в Госдуму проект постановления о распорядке работы нижней палаты парламента в весеннюю сессию 2021 года, которая будет завершающей в работе Госдумы седьмого созыва. Проект постановления размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, весенняя сессия продлится с 11 января по 18 июля 2021 года. До 17 января депутаты будут работать с избирателями в регионах, первая неделя пленарных заседаний начнется 18 января 2021 года.

Проект постановления предполагает, что в период с 26 апреля по 9 мая депутаты также будут работать в регионах. Ранее в апреле-мае депутаты уходили в краткосрочный отпуск, однако в этом году отказались от него и работали в регионах. В весеннюю сессию 2021 года отпуск депутатов также не запланирован, следует из проекта постановления.

Весенняя сессия Госдумы завершится 18 июля 2021 года, однако последняя неделя пленарных заседаний пройдет с 28 июня по 4 июля. С 5 июля и до конца сессии депутаты планируют работать с избирателями в регионах.

Предполагается, что Госдума рассмотрит проект постановления на пленарном заседании 15 декабря.