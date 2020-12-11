Совместное заседание Госсовета и Совета по нацпроектам состоится 23 декабря

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, такое мероприятие готовится на 23 декабря", - сказал он.

Отвечая на вопрос, подпишет ли президент к этому сроку указ о новом составе Госсовета, Песков сообщил: "Подпишет президент или нет, я вам не могу сказать".

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - совещательный орган при главе государства, созданный для координации деятельности федеральных и региональных органов власти, общественных, научных и иных организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием РФ, реализацией национальных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития страны.

Совет готовит предложения главе государства по определению целевых показателей и ключевых параметров национальных проектов и программ, а также основных направлений стратегического развития РФ. Также в его функции входят анализ, оценка и организация мониторинга их реализации. Кроме того, совет анализирует процесс достижения показателей социально- экономического развития РФ, предусмотренных майскими указами президента РФ (2012).

Государственный совет - совещательный орган под председательством президента России, призванный помочь взаимодействию разных органов власти. Членами Государственного совета РФ являются председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители думских фракций и главы всех регионов РФ. Заседания Госсовета проходят, как правило, дважды в год - в первой его половине и в декабре. Кроме того, Владимир Путин регулярно проводит заседания президиума Госсовета по различным вопросам.