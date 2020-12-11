Песков считает, что фармгиганты пытаются дискредитировать российскую вакцину от COVID-19

"Эти стремления [по дискредитации российской вакцины] замечают не только в Кремле, они видны, что называется, невооруженным глазом", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу. По его оценке, "конкуренция очень жесткая". "Хорошо, когда эта конкуренция ведется честно, да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, "другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации вакцины".

Песков заявил, что первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V" "надежная, хорошая, востребованная". "Некоторые страны и их фармацевтические компании - гиганты, дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно прибегают иногда не к самым лицеприятным методам, это хорошо известно", - констатировал пресс-секретарь главы российского государства. Он не стал уточнять, кто именно действует такими методами, объяснив, что достаточно посмотреть сообщения информационных агентств за последний месяц.

Ранее в пятницу о финансируемой из-за рубежа информационной кампании против российской вакцины заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины", - сказал он, отметив, что "в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы опасности российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах РФ".

"Спутник V"

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо.

Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.